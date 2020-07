Als es in Zell am See um 300.000 Dollar ging

Beim Tennis-Einladungsturnier „Thiem’s 7“ in Kitzbühel werden in dieser Woche 300.000 Euro Preisgeld ausgespielt. Ein stolzer Betrag. Doch vor 38 Jahren, im Juli 1982, kämpfte die Weltelite auf der Anlage des TC Zell am See um 300.000 Dollar. Eine unfassbare Summe für die damalige Zeit.