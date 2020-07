Erderwärmung färbt Bergseen im Westen der USA grün

Die grüne Farbe der sonst klaren Wassers der Seen ist auf die Algenblüten, die sogenannten Chlorophyten, zurückzuführen, die vor allem bei höheren Temperaturen gedeihen. Diese sind den Forschern zufolge eigentlich nur in stark verschmutzten Gewässern zu finden, beispielsweise in der Nähe landwirtschaftlicher Flächen, aber nicht in unberührten Bergseen. Und obwohl die Veränderung in nur zwei Seen beobachtet wurde, gehen Oleksy uns ihr Team davon aus, dass es sich nicht um ein isoliertes Phänomen handelt.