Fahrkarten-Automaten im Visier von Kriminellen

Eine kriminelle Bande scheint es dieser Tage auf Fahrkartenautomaten in Tiroler Bahnhöfen abgesehen zu haben. Nachdem am Wochenende in Mötz (Bezirk Imst) ein solcher Automat aufgebrochen und das darin befindliche Bargeld in Höhe von über 1000 Euro gestohlen worden war, schlugen vermutlich dieselben Täter in der Nacht auf Dienstag im Unterland gleich drei Mal zu.