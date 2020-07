Hamilton sendet Instagram-Botschaft an die Gegner

Zwei Strafen, ein vierter Platz und 12 Punkte in der WM-Wertung, so schaut die Bilanz von Weltmeister Lewis Hamilton (GBR) von dem ersten Formel-1-Rennwochenende in Spielberg aus. Geknickt ist er aber keineswegs, im Gegenteil, er scheint geladener zu sein, denn je. Und sendet eine Botschaft an seine Gegner.