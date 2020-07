Arsenals Siegesserie reißt gegen Leicester City

Arsenal hat in der englischen Fußball-Premier-League mit dem 1:1 gegen Leicester City den fünften Pflichtspielsieg in Serie verpasst. Pierre-Emerick Aubameyang schoss die „Gunners“ mit seinem 20. Saisontor in Führung (21.), Jamie Vardy gelang der Ausgleich für die Gäste (84.), die nach einem Platzverweis gegen Arsenals Edward Nketiah in der letzten Viertelstunde in Überzahl spielten.