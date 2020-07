Lazio Rom beißt sich an Lecce die Zähne aus!

Ein erneuter Patzer hat die Titelhoffnungen von Lazio Rom erneut gedämpft! Der erste Verfolger von Tabellenführer Juventus Turin verlor am Dienstag in der Serie A überraschend 1:2 beim abstiegsgefährdeten US Lecce. Juventus könnte durch einen Sieg am späten Dienstagabend beim AC Milan sieben Runden vor Saisonende den Vorsprung auf zehn Punkte ausbauen.