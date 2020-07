Fronten verhärtet: Kein Krisentreffen mit Vereinen

„Das lassen wir nicht so stehen“

In einer gemeinsamen Presseaussendung kündigten die beiden Minister an, die Vereine nun einzeln in Gesprächen mit Verfassungsschutz und Integrationsministerium über die Rechtslage in Österreich aufklären zu wollen. „Das ist ein weiteres Sinnbild, wie Konflikte aus der Türkei nach Österreich geschleppt und bei uns ausgetragen werden. Wir dulden aber keine Einflüsse aus dem Ausland. Für uns ist das absolut inakzeptabel, das lassen wir so nicht stehen“, erklärten die beiden ÖVP-Minister.