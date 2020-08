Frauen in Games: Die zehn beliebtesten Charaktere

Platz vier (57 Prozent) geht an Ellie, Protagonistin des erstmals 2013 veröffentlichten PS4-Exklusivtitels „The Last of Us“ sowie des erst kürzlich erschienenen Nachfolgers „The Last of Us: Part II“, in dem sie sich, deutlich gereifter, auf einen persönlichen Rachefeldzug durch die Postapokalypse begibt.