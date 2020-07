Heftiges Unwetter im Lavanttal

Auch in der Gemeinde Feistritz ob Bleiburg hinterließ das Unwetter seine Spuren. Ein Blitz schlug in das Dach eines Betriebes in Gonowetz ein und entfachte ein Feuer. Die Feuerwehren Feistritz ob Bleiburg, St. Michael, Bleiburg, St. Stefan unterm Feuersberg und Globasnitz konnten durch einen umfassenden Löschangriff von außen und innen der Brand rasch unter Kontrolle bringen.