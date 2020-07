Reisebusse bringen kaum Gäste nach Salzburg

Seit 1. Juli können Reiseveranstalter für ihre Busse wieder via Internet Termine für die Anreise und Abholung von Urlaubern buchen. Personal ist an den Terminals in Nonntal und der Paris-Lodron-Straße mittlerweile auch wieder vor Ort, viel zu tun haben sie aber noch nicht. „Am bislang stärksten Tag im Juli hatten wir fünf angemeldete Bussse“, sagt Stefan Loidl von der städtischen Tourismus Salzburg Gmbh (TSG). Zum Vergleich: Normalerweise fahren im Schnitt 100 Busse die beiden Terminals an. „Die asiatischen Reisegruppen sind total weggebrochen“, sagt Loidl. Derzeit kommen vor allem Busse mit deutschen, österreichischen und tschechischen Kennzeichen.