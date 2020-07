Corona dämpft das Bauernhofsterben

Die Gründe fürs Aufgeben am Hof

Doch was bewegt junge Bauern zu diesem entscheidenden Schritt, ein Erbe nicht mehr anzutreten? Meist sind es wirtschaftliche Überlegungen. „Keiner trennt sich so leicht vom Hof, aber es hatte leider keine Zukunft mehr“, schildert ein Flachgauer Landwirt, der anonym bleiben will. Vor allem in der Milchwirtschaft kämpfen Bauern seit Jahren gegen Preisdumping, viele stiegen auf andere Sparten um. Auch in der Rinderzucht wird der Preiskampf härter, ausländische Ware überschwemmt den Markt. Die kleinstrukturierte Salzburger Landwirtschaft mit mehr als 50 Prozent Bioanteil und viel Nebenerwerb sei grundsätzlich krisenfest, betont Kammer-Boss Quehenberger.