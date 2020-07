Kroatien: Konservative Regierungspartei siegt klar

Zahlreiche Ministerrücktritte aufgrund von Affären schadeten dem früheren Europaabgeordneten offenbar ebenso wenig wie die jüngste Kritik an seinem Verhalten in der Corona-Krise. Plenkovic war in die Defensive geraten, nachdem er es abgelehnt hatte, infolge eines Treffens mit dem Corona-positiven Tennisstar Novak Djokovic in Selbstisolation zu gehen.