Rotes Kreuz muss Corona-Bonus selber finanzieren

Für ihren Einsatz in der Corona-Krise erhalten Personen in Pflegeberufen und im Gesundheitsbereich eine einmalige Bonuszahlung in Höhe von bis zu 500 Euro vom Land. Rund 7,5 Millionen Euro werden dafür in die Hand genommen. Was für Unmut sorgt: Das Rote Kreuz muss den Mitarbeiter-Bonus selber finanzieren.