500 € Bonus für Mitarbeiter in Pflege & Gesundheit

Die Tiroler Landesregierung hat die Auszahlung eines Bonus in der Höhe von bis zu 500 Euro für Mitarbeiter in den Gesundheits- und Pflegeberufen beschlossen. Dafür seien insgesamt bis zu 7,5 Mio. Euro bereitgestellt, hieß es in einer Aussendung des Landes am Sonntag.