„Die Krise hat mich neu geordnet“

Hochmairs Immunsystem bekommt ein entschlossenes Mantra zu hören: „Ich will meine Zeit und mein Leben nützen. Da wird mich Corona nicht aufhalten!“ Gedanken an den Tod möchte der Schauspieler nicht verdrängen. Kann er wegen seiner oft dargebotenen „Jedermann Reloaded“ -Monologe auch gar nicht. Das Thema ist zeitlos und ewig gültig: Was bist du, wenn du stirbst? „Ich bin ruhig und entspannt. Die Corona-Krise hat mich gezwungen, mich zu ordnen. Ich setze mich mit mir auseinander, überlege, was ich wirklich will, denn es kann jederzeit zu Ende sein. Ist es gut, sinnvoll, brauchbar?“, fragt sich der 46-Jährige immer wieder. Im Burgtheater und im Stephansdom zu spielen, habe ihn jedenfalls über die Maßen erfüllt. „Das hat natürlich seinen Preis. Ich lebe als Nomade und habe keine Wurzeln geschlagen, aber das war das, was mir bis dahin entsprochen und mich glücklich gemacht hat“, schmunzelt der Wiener, den Kollege Johannes Silberschneider einen „wandlungsfähigen Figurenschnitzer“ nennt.