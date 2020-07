Obduktion bestätigt: Mordopfer aus Inn geborgen

Endlich ist die Suche abgeschlossen: Nachdem die Polizei am Freitag vermeldet hatte, dass in Roppen (Tirol) im Inn ein weiblicher Leichnam gefunden wurde, bestätigte am Samstag die Obduktion, dass es sich um das Mordopfer Bircan D.-Ü. (31) handelt. Die junge Frau war in Imst bei einem Streit von ihrem Mann erstickt und in den Inn geworfen worden.