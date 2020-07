Wachleute hatten Sex mit isolierten Gästen

DNA-Beweise gegen das Wachpersonal

Nun kam heraus, dass es unter den Mitarbeitern des Stamford Plaza Hotels sowie des Rydges on Swanston in Melbourne „eine Handvoll Verstöße“ gegeben habe, erklärte Victorias Premierminister Daniel Andrews. Diese sollen zu den Ausbrüchen geführt haben. Konkret ist das Wachpersonal des Hotels Gegenstand der Ermittlungen. Wie die Zeitung „Herald Sun“ berichtet, sollen die Männer Sex mit Hotelgästen gehabt haben - auch mit solchen, die sich dort in Isolation befanden. Dafür soll es bereits DNA-Beweise geben.