Arbeiter schnitt sich mit Motorsäge ins Bein

Am Mittwoch war der 42-jährige Rumäne dabei, einen Baum in einem Garten zu fällen. Der Baum wurde von einer Rundschlinge gehalten, die an einem Kran eines Lkws angebracht war. Als er den letzten Teil des Baumes durchschneiden wollte, schnellte der Baumstamm zuerst in die Höhe und dann nach vorne.