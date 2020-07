Ein Reparaturcafé für lockere Schrauben

Haben Bügeleisen, Fön, Toaster & Co. einen Defekt oder nur „eine Schraube locker“, ist man oft schnell geneigt, das Gerät wegzuwerfen. Und ob der günstigen Preise für solche Produkte im Handel gleich ein Neues anzuschaffen. Doch das Gerät muss nicht gleich auf dem Müll landen. Sie können es auch reparieren, und zwar selbst. Das Unternehmen Reparatur- und Service-Zentrum R.U.S.Z aus Wien hat die in mittlerweile vielen Ländern verbreitete Idee eines Reparaturcafés schon 2013 aufgegriffen. Mit dem Ziel, gegen die geplante Obsoleszenz, also das programmierte „Ablaufdatum“, von Elektrogeräten zu kämpfen.