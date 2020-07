Frauen & Deutschrap: Bitches, Beats und Feminismus

Es habe zwar mit Sabrina Setlur oder Schwesta Ewa bereits früher Frauen gegeben, die im Hip-Hop erfolgreich waren, meint Mellahn. Der „endgültige Mittelfinger in Bezug auf all die sexistischen Gedanken“ sei dann aber erst 2015 mit dem Rap-Duo SXTN gekommen: „Da kamen auf einmal zwei Frauen und haben gesagt: “Ich ficke deine Mutter ohne Schwanz“. Und alle dachten sich: ‘Wow, was passiert jetzt?‘“ Danach hätten sich viel mehr Frauen getraut, sich in ihrer Musik auszuleben. 2019 landete mit „Supersize“ von Shirin David dann erstmals ein Soloalbum einer deutschen Rapperin auf Platz eins der Charts. Auf dem Cover räkelt sich die 25-jährige YouTuberin nackt vor einem Pool. Funktioniert es am Ende also doch nur mit sexistischen Klischees?