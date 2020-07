Inter-Fans aus dem Häuschen: Real-Star kommt

Nach zwei Jahren beim deutschen Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund hat sich der marokkanische Nationalspieler Achraf Hakimi über die sozialen Medien vom BVB verabschiedet. Der von Real Madrid an den deutschen Vizemeister verliehene 21-Jährige steht vor dem Wechsel zu Inter Mailand. Laut der spanischen Zeitung „As“ absolvierte Hakimi in Mailand am Dienstag die medizinischen Tests. Die Fans von inter Mailand sind aus dem Häuschen.