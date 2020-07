Kindesmisshandlung: Eltern wurden freigesprochen

Den Sorgerechtsstreit führte auch Richterin Sanin in ihrer Urteilsbegründung an: „Es ist selten, dass ein Konflikt so kämpferisch ausgetragen wird.“ Striemen und blaue Flecken am Körper des Buben vom Handy des Vaters seien laut eines Gutachters „völlig untypisch für Verletzungen durch fremde Personen“. Nicht zuletzt spielte das Gutachten von Redtenbacher-Müller eine große Rolle: „Man kann einfach nicht ausschließen, dass den Kindern etwas suggeriert wurde.“