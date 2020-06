Familie Djokovic steht geschlossen hinter Novak

Djokovics Bruder und Adria-Tour-Turnierdirektor Djordje (24) sagte laut „DAZN“: „Ich möchte betonen, dass wir alles dafür getan haben, um uns zu schützen und uns an den Regeln in Belgrad und Zadar gehalten haben“. (Die internationalen Corona-Vorschriften wurden nicht eingehalten, es gab Shakehands, Umarmungen, und eine heiße Disco-Nacht). Auch „Djokers“ Vater Srdjan (59) hat schnell den Schuldigen gefunden und zwar in der Person von Grigor Dimitrow, der als Erster an der Adria-Tour seine Coronavirus-Erkrankung öffentlich machte.