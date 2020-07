„Orchester des Jahres“ startet eigene Konzertreihe

Die lange spielfreie Zeit des Bruckner Orchesters wurde dazu benutzt, Pläne für die neue Saison zu schmieden, zu üben - und zu komponieren. Chefdirigent Markus Poschner wird nämlich die erste eigene Konzertreihe seines Orchesters am 18. Oktober im Brucknerhaus mit seiner Bearbeitung „Traces to Nowhere“ nach dem georgischen Komponisten Sulchan Nassidse selbst am Klavier eröffnen: „Wir runden das Programm mit der 9.…Sinfonie von Mahler ab - einer unserer Säulenheiligen“, so Poschner, der drei der fünf Konzerte der Reihe, die schlicht „Eins“ bis „Fünf“ betitelt ist und jeweils im Brucknerhaus stattfinden wird, leitet.