Neuerlicher Wahlsieg: Schützenhöfer unantastbar

Die Rolle des hemdsärmeligen Landesvaters mit der gehörigen Portion Selbstironie ist ihm wie auf den Leib geschneidert; ein Nachfolger wird es schwer haben, in seine Fußstapfen zu treten. Wann wird der gestärkte Schützenhöfer in Pension gehen? In einem „Steirerkrone“-Interview ließ er kürzlich keine gesteigerte Lust erkennen, vorzeitig an einen Kronprinzen oder eine Kronprinzessin zu übergeben. Tenor: „Auf rauer See verlässt ein Kapitän niemals sein Schiff!“