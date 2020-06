Förderung für Elektroautos wird drastisch erhöht

„Wir wollen am Weg aus der Corona-Krise in die Zukunft investieren. Genau das schaffen wir mit der Offensive für E-Mobilität“, sagte Umweltministerin Leonore Gewessler am Montag bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Vertretern der Autoimporteure. „Unser Ziel mit der E-Mobilitätsförderung ist es, bei den Neuzulassungen wirklich den Schwerpunkt zu verlagern in Richtung E-Mobilität.“