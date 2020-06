Wenninger mit FC Bayern Bundesliga-Vizemeister

Der FC Bayern München hat sich in der letzten Runde der deutschen Frauen-Fußball-Bundesliga den Vizemeister-Titel gesichert. Kapitänin Carina Wenninger und Co. gewannen am Sonntag bei der SGS Essen klar mit 3:0, wären aber auch bei einer Niederlage Zweiter gewesen, da der Dritte 1899 Hoffenheim bei Turbine Potsdam mit 1:2 unterlag.