Deutsche Reisewelle rollt wieder über Salzburg

Reisen ins Nachbarland lösen Aufschwung aus

Bemerkbar macht sich diese Tatsache speziell in der Innenstadt. Wer durch die Getreidegasse schlendert, hört die derzeit vorherrschende Touristengruppe schnell aus dem Gemurmel der Massen heraus. Die 15-jährige Katharina aus München-Weilheim ist am Sonntag in Begleitung ihrer Freundinnen von Bayern in die Stadt Salzburg gekommen. Die drei Schülerinnen haben Katharinas Pflichttrip über die Grenze mit einem Bummelgang vorbei an Mozarts Geburtshaus verbunden. „Eigentlich nehme ich hier Flötenunterricht“, lacht die Jugendliche.