Wiener Gastronom trotzt kreativ der Corona-Krise

Die Gastronomie ist von der Corona-Krise ordentlich durchgerüttelt worden. Für so manchen heimischen Wirten bedeuteten die wochenlangen Schließungen im Zuge des Lockdowns den Todesstoß - oder die Lokale stehen jetzt trotz Lockerungen am Rande des Abgrunds. Doch zum Glück gibt es auch Erfolgsgeschichten wie jene von Gastronom Stefan Obreja, der die Krise als Chance gesehen - und auch genutzt hat. Als Betreiber von „josh - die Gastwirtschaft“ stellte sich der Jungunternehmer der Corona-Herausforderung und ging in Wien mit gleich zwei neuen Restaurantkonzepten an den Start. Damit will er auch anderen als Beispiel dienen, wie sich die Krisenzeit bewältigen lässt, wie er im Gespräch mit krone.at sagt.