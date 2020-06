Kühbauer warnt: „Daran darf jetzt niemand denken“

Sieg in Graz plus Schützenhilfe würde heute für Rang drei reichen. Eine Schnittpartie - die für Rapid nicht 90, sondern 135 Minuten dauert! Denn bereits ab der Pause des Spiels gegen Salzburg, da stand es 1:4, war Coach Didi Kühbauer in Gedanken auch in Graz. Nahm Kapitän Schwab (unten im Bild9 heraus, gab Kitagawa Zeit, um den Akku aufzuladen, schonte danach auch Ullmann. Zu viel steht heute auf dem Spiel. Es gilt, die Ernte einer guten Saison einzufahren.