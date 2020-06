Zwei „Volkstribune“ verlassen die Bühne

Was das Geheimnis eines beliebten Bürgermeisters ist? „Da müssen Sie die Leute fragen“, entgegnet uns das Lassinger Polit-Urgestein, das seit 1975 im Gemeinderat sitzt. Wichtig aber sei, dass die Menschen ihren Bürgermeister „spüren“ und merken, „er ist für uns da und nicht in irgendeiner abgehobenen Welle drinnen“. Die Leute wollen, so der 72-Jährige, nicht in eine fixe Sprechstunde gehen, sondern beim Dorffest locker ins Gespräch kommen. „Als Bürgermeister einer Kleingemeinde musst du bereit sein, dich um jeden Einzelnen zu kümmern. Der Schwache braucht die Hilfe, der Starke kann sich eh selbst helfen.“