Radrennfahrerin klagt: „Er wollte Fotos im String“

Also schickte Sicot ihrem Boss die Fotos jeweils via WhatsApp - und das drei Jahre lang. Aber: „Eines Tages verlangte er intimere Bilder. Auch im String“, berichtet sie. „Da habe sie gewusst: So geht es nicht weiter.“ In „France Bleu“ erklärte Sicot jetzt, dass sie Anzeige gegen ihren ehemaligen Sportchef eingereicht hat. Der Vorwurf: Sexuelle Belästigung. Dazu kommt: Das belgische Team Doltcini-Van Eyck hatte sie damals bewusst fallen gelassen, weil sie sich geweigert hat, weitere Fotos zu schicken.