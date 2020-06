Für Pichler ein Tor fürs Selbstvertrauen

Gneis, Anif, Grödig, Klagenfurt – und seit dieser Saison Austria Wien. Das war der ungewöhnliche „Bildungsweg“ von Benni Pichler, der keine Fußball-Akademie durchlief, sich in seiner ersten Bundesliga-Saison aber immer mehr behaupten kann. In den letzten zehn Partien kam der Salzburger stets zum Einsatz, in dieser Zeit gab es nur eine Niederlage für Violett. Und in den letzten zwei Partien war er bei Coach Ilzer sogar in der Stammformation gesetzt.