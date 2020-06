Frohen Mutes geht es in die neue Spielzeit

Buntes Programm

So segelt man etwa mit „Iason“ durch die Meere der griechischen Mythologie, erobert mit dem Familienmusical „Robin Hood“ den Sherwood Forrest der Grazer Oper, zieht mit „Pippi Langstrumpf“ in die Villa Kunterbunt und erkundet in „Hexe Hillary geht in die Oper“ den Zauber des Musiktheaters. Auch die Stücke, die heuer Corona zum Opfer gefallen sind - „Konrad“ und „Die Biene im Kopf“ werden in der kommenden Saison nachgeholt.