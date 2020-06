Steirer soll gebrechliche Eltern misshandelt haben

Wegen Gewalt an seinen gebrechlichen Eltern stand ein Steirer (61) in Graz vor Gericht: Er soll Vater und Mutter geschlagen, bedroht und beschimpft haben. Doch die Eltern wollten plötzlich nicht mehr aussagen. Also blieb nur, was der Mann selbst eingestand und nicht die argen Erzählungen der Eltern bei der Polizei.