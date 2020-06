„Frustsaufen“: Als Kroos fast den Notarzt rief

„Das bringt doch nix“

Er zog seine Lehren aus diesem Abend. „Das war so der Punkt, an dem ich gesagt habe: Das bringt doch nix. Nach diesem Abend konnte ich selbst Tequila nicht mehr sehen und deswegen habe ich es komplett aufgegeben. Das hat mir nicht geschadet, ich vermisse es nicht“, stellt Kroos klar. Mitlerweile ist der 30-jährige Deutsche vierfacher Champions-League-Sieger (1x mit Bayern, 3x mit Real). Derzeit befindet sich der Real-Star mit den „Königlichen“ auf Meisterkurs in der spanischen Liga. Doch der FC Barcelona lauert mit der gleichen Punkteanzahl dahinter.