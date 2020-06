Auch Strache war Teilhaber an fragwürdiger Firma

Floss Novomatic-Geld so an Politiker?

Wofür das Geld an die Imbeco gezahlt wurde, ist unklar. NEOS-Fraktionsführerin Stephanie Krisper sagte gegenüber dem ORF-Radio: „Hier hat sich erstmals ein Weg aufgezeigt, wo über Novomatic, ISP und Imbeco über die stillen Teilhaber Geld von Novomatic direkt an Personen geflossen sein könnte - so wie es im Ibiza-Video auch vorkommt: „Novomatic zahlt alle! Und zwar genau an die, die im Ibiza-Video Hauptakteure waren - Strache und Gudenus.“ Novomatic hatte dies bereits kurz nach der Veröffentlichung des Ibiza-Videos bestritten.