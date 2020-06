Tanner: 30 Panzer als Beruhigungspille fürs Heer

Nach dem Wirbel um Reformpläne für das Bundesheer hat Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) am Donnerstagnachmittag den Autobahn-Grenzübergang im steirischen Spielfeld besucht. Dort bekannte sie sich gemeinsam mit Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer zum Schutz der Grenze - und stellte 30 neue Pandur-Panzer in Aussicht. In der „ZiB 2“ am Abend betonte sie schließlich, „na selbstverständlich“ keine Kasernen zu schließen.