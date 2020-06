Feuriges Genuss-Pop-up im Wiener Prater

Die Kugelmugelwiese neben dem Hauptbahnhof der Liliputbahn verwandelt sich für die nächsten drei Monate in den "Genuss Garten Prater“. Auf dem Areal in unmittelbarer Nähe des Riesenrads siedeln sich in der Sommerzeit das Feuerdorf mit einem einzigartigen Outdoor-Kitchen-Grillkonzept und Miss Maki mit einem raffinierten Asia-Bowl-Konzept an. Zwei Grillhütten, ein Grillzelt und ein gemütlicher Gastgarten sorgen von 26. Juni bis Ende September für ein tolles Gastro-Erlebnis. Grillfans sowie Liebhaber der asiatischen Fusionsküche kommen dabei gleichermaßen auf ihre Kosten.