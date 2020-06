Aktuell elf infizierte Personen in Kärnten

In Klagenfurt und Spittal wurden Mittwochfrüh drei neue Corona-Fälle gemeldet. Zwei Personen sind in stationärer Behandlung. Am Nachmittag wurden noch zwei Fälle aus Wolfsberg gemeldet. Damit hat Kärnten elf aktiv Erkrankte. Nach der Erkranung eines Kindes in einem Osttiroler Kidnergarten, wurde die Einrichtung gesperrt und durchgetestet. Es soll noch heute Ergebnisse geben.