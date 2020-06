Endspurt beim Tierschutzvolksbegehren

Die Initiative für das Tierschutzvolksbegehren kann noch bis zum 29. Juni in zahlreichen Eintragungslokalen oder online via Handysignatur unterschrieben werden. Am Programm stehen Themen wie das Ende qualvoller Tiertranporte - die „Krone“ hat dazu bereits einen hochkarätig besetzten Gipfel einberufen. Für das Volksbegehren fehlen nun noch weniger als 10.000 Unterschriften, damit sich der Nationalrat damit beschäftigen muss.