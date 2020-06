Groß-Dealer residierten in Luxuswohnungen

Nicht die einzige Luxuswohnung

Detail am Rande: Die Wohnung des hauptverdächtigen Pärchens dürfte nicht die einzige Luxuswohnung der Bande gewesen sein. Im Laufe mehrerer Monate gab es immer wieder Zugriffe der Polizei, einige davon in weiteren Luxuswohnungen. Neben den Appartements verwendete die Bande auch Autos als Bunker. In einem Fall wurde ein solcher Bunkerwagen von drei Jugendlichen in Floridsdorf für eine Spritztour gestohlen. Sie wurden festgenommen. Ein weiterer Bunker-Pkw wurde wegen Falschparkens abgeschleppt. Beide Wagen hatten einen nicht existierenden Zulassungsbesitzer mit nicht existenter Adresse in der Slowakei.