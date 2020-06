Schwerpunkt Menschenrechte bei Polizei

Der Ausbildungsschwerpunkt: „Handlungssicherheit und Bürgernähe auf Basis menschenrechtskonformen Verhaltens“. Wie bei einem Übungsszenario im Hof der Sicherheitsakademie in der Marokkaner Kaserne in Wien demonstriert wird. Und dabei ging es in diesem Fall „nur“ um einen simulierten Erste-Hilfe-Einsatz. Doch auch hier gilt: Die Sicherheit und die Rechte des Opfers müssen an erster Stelle stehen - jeder Schritt wird im Anschluss mithilfe der Videoaufzeichnung analysiert.