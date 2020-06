Party-Ärger: ÖFB-Legionär droht nächste Geldstrafe

Österreichs Fußball-Teamspieler Christopher Trimmel droht eine weitere Sanktion. Der Kapitän von Union Berlin und Teamkollege Sheraldo Becker feierten am vergangenen Dienstag nach dem 1:0 gegen Paderborn in der Stadion-Einfahrt mit mehreren Fans den Verbleib in der deutschen Bundesliga. Dabei wurden die Corona-Abstandsregeln nicht eingehalten. Nun schritten die Behörden ein.