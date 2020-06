Adrenalin pur: Mit 100 km/h über Slowenien!

Mit zittrigen Knien steht Bernadette oben am Start. Es ist eine Art Stahlkäfig am Rande einer Felswand oberhalb von Črna na Koroškem. Das Dorf mit 3300 Einwohnern liegt am Fuß der Südseite des Petzenmassivs, ist lediglich 20 Autominuten von Bleiburg entfernt und Teil des großartigen UNESCO Geoparks Karawanken, der sich über eine Fläche von mehr als 1000 Quadratkilometer erstreckt .