Schwarze Trump-Mitarbeiterin tritt aus Protest ab

Erster Rücktritt in höheren Ebenen der US-Regierung

Taylor war die bisher erste schwarze Frau auf diesem Posten und zudem die bisher jüngste Regierungsmitarbeiterin in dieser Funktion. Ihr Rücktritt ist offenbar der bisher erste in höheren Ebenen des US-Regierungsapparats, der mit der Rassismus-Debatte der jüngsten Zeit im Zusammenhang steht.