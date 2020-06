Ex-Polizist aus Atlanta sitzt nun im Gefängnis

Trump nimmt Ex-Polizist in Schutz: „Man darf sich nicht wehren“

US-Präsident Donald Trump hat Rolfe in Schutz genommen. „Man darf sich gegen einen Polizeibeamten nicht derart wehren“, sagte Trump am Mittwoch im konservativen Nachrichtensender Fox News. „Und so ist es passiert, dass die Situation einen sehr schlimmen Ausgang genommen hat.“