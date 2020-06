Aktivisten fordern jetzt Aus für „Paw Patrol“

Ein Beitrag der Satire-Seite „The Onion“ dürfte dazu wohl auch beigetragen haben. Die Seite postete einen Tweet (siehe unten) zu einem vermeintlichen Artikel, in dem ein Schreiber der Serie den deutschen Schäferhund-Polizisten Chase verteidigt - nachdem dieser in einer Folge einen schwarzen Labrador ganze 17 Mal in den Rücken geschossen habe …