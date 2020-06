Ärzte: Impfungen sollen jetzt nachgeholt werden

„Im Rahmen des Shutdowns sind sehr viele Impflücken entstanden, nicht nur in Österreich, sondern weltweit“, erläuterte Ursula Wiedermann-Schmidt, Leiterin des Instituts für Spezifische Prophylaxe und Tropenmedizin der MedUni Wien. Das sei in Österreich vor allem auch bei den Impfungen in Schulen zu sehen gewesen - etwa an den Abrufungszahlen des HPV-Impfstoffs.