Schussabgabe löste Cobra-Einsatz in Tirol aus

Ein 35-Jähriger hat am Mittwoch in Ampass in Tirol (Bezirk Innsbruck-Land) einen Einsatz der Cobra ausgelöst. Wie die Polizei berichtete, hatte der Mann auf einem Feld mit einer Repetierbüchse mehrere Schüsse auf einen Kanister abgegeben. Als ihn ein zufällig anwesender Passant zur Rede stellen wollte, verschwand der Schütze im angrenzenden Haus.